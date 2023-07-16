15 Temmuz şehitleri New York Türkevi’nde anıldı! Şehitlerin fotoğrafları Türkevi’ne asıldı

15 Temmuz destanı tüm dış temsilciliklerde olduğu gibi New York'ta da anıldı. Türkevi'nin dış cephesine 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu bir bayrak asıldı. Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan pankart bir uçağa bağlanarak New York semalarında uçuruldu.

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