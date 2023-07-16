16 Temmuz 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
15 Temmuz şehitleri New York Türkevi’nde anıldı! Şehitlerin fotoğrafları Türkevi’ne asıldı
15 Temmuz destanı tüm dış temsilciliklerde olduğu gibi New York'ta da anıldı. Türkevi'nin dış cephesine 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu bir bayrak asıldı. Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan pankart bir uçağa bağlanarak New York semalarında uçuruldu.