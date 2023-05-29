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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden dünyaya anlamlı mesaj! Başkan Erdoğan'ın posteri böyle dalgalandı

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Giriş: 29.05.2023 04:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Milli Muharip Uçak KAAN'ın tanıtıldığı programda çekilen fotoğrafı, milliyetçi bir grup tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.
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