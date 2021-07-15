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15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğradı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2021 16:47
15 Temmuz darbe girişiminde cesaretiyle darbe girişiminin kaderini değiştiren isimlerden biri de Ömer Halisdemir'di. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştirdi. Kahraman Halisdemir'in kabri darbe girişiminin yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı.

Cesareti ve kahramanlığıyla darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğradı.

O kara gecenin üzerinden 5 yıl geçti. Ancak Türkiye onu unutmadı. Kahraman Astsubay'ın Niğde'nin bor ilçesindeki kabrine ziyaretçiler akın etti.

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