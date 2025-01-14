15 bin hektarlık alan kül oldu: 24 ölü! ABD yangınla mücadelede nerede hata yaptı?

ABD tarihte görülmemiş bir yangınla mücadele ediyor. İlk belirlemelere göre 19 bin ev ve 15 bin hektarlık alan tamamen kül oldu. ABD yangını neden söndürülemedi? ABD'deki yangın nasıl hızlı yayıldı? ABD yangını Türkiye'de de olabilir mi? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan meteoroloji uzmanı ve iklim bilimci Güven Özdemir verdi.

İklim bilimci Güven Özdemir'in canlı yayındaki değerlendirmeleri şöyle:

Sıcak ve esen sert rüzgarlar havayı kurutuyor. Gerekli nemde hava olmadığı için alevler hızla yayılıyor. Sıcaklık çok yüksek nem çok düşük. Ormanlık alanlardaki çalı ve diğer kuru otlar yangının büyümesine sebep oluyor. Çok kuvvetli rüzgarlar olursa yayılma hızı artıyor.

Yangının çıkmasıyla birlikte ateş hortumu meydana geliyor. Bununla birlikte yayılma hızı değişiyor. Yerleşim yerleri ve bölgenin yapısı, ormanlık alanlar göz önüne alındığı zaman yangın hızlı ilerledi. Bu alevlere karşı su havuzlarının olması, göl ve nehir yataklarının olması lazım. Ancak karalar üzerinden gelen kuru hava etkisi yangını kaçınılmaz hale getirdi.

Rüzgarın kesilmesi ve yağışın olması lazım ki alevler sönsün. Havadaki nemin artması toprağın sıcaklığını kaybetmesi lazım. Şu anda bunlar zor gözüküyor. Bu nedenle yerleşim yerleri de yok oldu.