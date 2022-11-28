28 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 14 terörist öldürüldü

14 terörist öldürüldü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2022 10:47
MSB: Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’li turist Ayasofya’da Müslüman oldu!
ABD’li turist Ayasofya’da Müslüman oldu!
14 terörist öldürüldü
14 terörist öldürüldü
6’lı masanın adayı kim olacak?
6'lı masanın adayı kim olacak?
4 kişiden 1’i randevuya gitmiyor
4 kişiden 1’i randevuya gitmiyor
Sahte doktorun oyunu bozuldu!
Sahte doktorun oyunu bozuldu!
Adana’da petrol bulundu!
Adana'da petrol bulundu!
İşaret fişeği stada nasıl sokuldu?
İşaret fişeği stada nasıl sokuldu?
Adım adım kara harekatına
Adım adım kara harekatına
Kiralık araç dönemi sona erdi!
Kiralık araç dönemi sona erdi!
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor!
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor!
Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı!
Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı!
İçişleri Bakanı Soylu’dan flaş açıklama
İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklama
Daha Fazla Video Göster