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14 Mayıs seçimlerinin nabzı A Haber ve ATV'de

A Haber
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Giriş: 14.05.2023 15:07
Güncelleme:14.05.2023 15:08
Her seçimde bilgileri, güvenilir ve hızlı şekilde izleyicisine aktaran Turkuvaz Medya Grubu, 14 Mayıs seçimlerinde de aynı iddia ile çıkacak izleyicisinin karşısına. Peki seçim 2023 yayınında izleyicileri nasıl bir ekran bekliyor? Detayları A haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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