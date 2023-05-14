14 Mayıs seçimlerinin nabzı A Haber ve ATV’de

Her seçimde bilgileri, güvenilir ve hızlı şekilde izleyicisine aktaran Turkuvaz Medya Grubu, 14 Mayıs seçimlerinde de aynı iddia ile çıkacak izleyicisinin karşısına. Peki seçim 2023 yayınında izleyicileri nasıl bir ekran bekliyor? Detayları A haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

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