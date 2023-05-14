14 Mayıs 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
14 Mayıs seçimlerinin nabzı A Haber ve ATV'de
Her seçimde bilgileri, güvenilir ve hızlı şekilde izleyicisine aktaran Turkuvaz Medya Grubu, 14 Mayıs seçimlerinde de aynı iddia ile çıkacak izleyicisinin karşısına. Peki seçim 2023 yayınında izleyicileri nasıl bir ekran bekliyor? Detayları A haber muhabiri Esra Keskin aktardı.