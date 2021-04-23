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128 milyar dolar yalanını Cem Uzan ortaya atmış, Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu yaymış

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Giriş: 23.04.2021 03:11
128 milyar dolar yalanını kimin icat edip, kimin CHP'nin kulağına üflediği ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Sözcü Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu ile canlı yayında bir araya gelen Cem Uzan'ın, Muratoğlu'na akla mantığa sığmayan '130 milyar dolar' iddiasında bulunduğu görülüyor.
128 milyar dolar yalanını Cem Uzan ortaya atmış, Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu yaymış
128 milyar dolar yalanını Cem Uzan ortaya atmış, Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu yaymış
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