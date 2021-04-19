"128 milyar dolar" rakamının gerçeği ne? Bu rakam nereden çıktı? Yasin Aktay A Haber canlı yayınında anlattı

Ana muhalefet partisi CHP'nin sistematik olarak asılsız iddialarla sürekli gündemde sustmak istediği '128 milyar dolar nerede?' yalanıyla ilgili AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Yasin Aktay, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Aktay, bu rakamı Nurettin Canikli'nin çok net bir şekilde açıkladığını hatırlatarak "128 milyar dolar bir yere uçup gitmez. Çalsanız bile bir yere saklayamazsınız. 128 milyar hesabı verilmeyen bir para değil, hesabı ortada. Ama ikna edici bütün delillere rağmen, inkar etmeye niyetiniz varsa sizi hiçbir argüman ikna edemez." dedi.

A Haber ekranlarında yayınlanan 'Canan Barlas ile Gündem' programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Yasin Aktay, CHP'nin öncülüğünü yaptığı kirli provokasyon için, "Gezi Parkı, 17-25 Aralık sürecinden gelen bir kara propaganda sürecinin devamı niteliğinde. Bu bilinen bir propaganda taktiğidir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar dolar nerede?" şeklinde yürüttüğü kara propagandaya AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'dan yanıt geldi.

"Bir yalanı ne kadar çok tekrarlayabilirseniz, medyada ne kadar çok üzerinde durabilirseniz ki, bugün medya araçları bu tür yalanları insanlarının zihnine işlemeye çok müsait." diyen Yasin Aktay, şu ifadeleri kullandı:

"128 MİLYAR DOLAR BİR YERE UÇUP GİTMEZ"

Kimse 'İktidarın medyası var' demesin. Herkesin medyası var. Kimse böyle dramlara sığınmasın. Özellikle yalan üzerinden kurulan, sosyal medyayı kullanmayı bir ibadet gibi benimseyen, ne kadar çok tweet atarsam o kadar büyük sevaba gireceğini telkinleyen bir mekanizma var. Netice itibariyle bu saman alevi geçtikten sonra işin gerçeği ortaya çıkıyor. 128 milyar dolar bir yere uçup gitmez. Çalsanız bile bir yere saklayamazsınız. 128 milyar hesabı verilmeyen bir para değil, hesabı ortada. Ama ikna edici bütün delillere rağmen, inkar etmeye niyetiniz varsa sizi hiçbir argüman ikna edemez.

O yüzde, 128 milyar dolar o kadar elverişli ve kullanışlı bir yalan ki, bunu ne kadar çok tekrarlarsanız, bunun esprilerini de yaparsınız. Bu direkt toplumu çarpıtmak için çok kadar elverişli bir yalan…

Merkez Bankası, döviz alım ihaleleri yapar, parayı bir kurdan başka bir kura çevirir. Ama buharlaşmaz. Dövizler arası dönüşüm yaşanır. Birisi alıp götürmüyor bu parayı."

128 MİLYAR DOLAR RAKAMI NEREDEN ÇIKTI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, "128 milyar dolar nereden çıktı?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

"Nurettin Canikli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama gayet ikna ediciydi. İkna olmak isteyenler için gayet ikna ediciydi. 128 milyar dolar değil, çok daha fazlası var. Çok daha fazla döviz alım ihaleleri yapılmış, Merkez Bankası işlemleri yapılmış. Ve Merkez Bankası işlemleri yapıldığında o paralar, Türkiye'nin varlığı olarak, başka bankalarda mevduat olarak mevcut. Buharlaşıp gitmedi. Bu 128 rakamı bir hesap üzerine bulunmamış. Önceden karar verilmiş bir rakam. Çarpıcılığına karar verilmiş. Netice itibariyle bu bir propaganda."