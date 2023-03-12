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12 Mart Muhtırası’na giden yolda neler yaşandı? | Analiz

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Giriş: 12.03.2023 16:04
27 Mayıs 1960 darbesinden sonra sivil siyasete yapılan "ikinci müdahale" 12 Mart Muhtırası'nın üzerinden tam 52 yıl geçti.12 Mart Muhtırası'na giden yolda ve sonrasında Türkiye'de neler yaşandı? Detaylar analiz haberimizde...
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