112 saat sonra Kahramanmaraş ve Gaziantep’te 2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı

7.7 ve 7.6'lık büyük Kahramanmaraş depreminin üzerinden 112. saat geçmesine rağmen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ekipler enkazdan 18 yaşındaki Alihan Yılmaz sağ kurtardı. Kahramanmaraş’ta ise Nur Bayraktar yine enkazdan sağ çıkarılan bir başka vatandaşımız oldu. İşte o anlar...