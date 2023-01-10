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11 PKK-KCK şüphelisi fotoğraf eşleşmesi ile tespit edildi! Operasyonun detaylarına A Haber ulaştı

A Haber
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Giriş: 10.01.2023 14:13
İstanbul Emniyeti, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler yüz tanıma sistemiyle yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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Operasyonun detaylarına A Haber ulaştı
Operasyonun detaylarına A Haber ulaştı
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