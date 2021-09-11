11 Eylül saldırılarının 20. yılı! 11 Eylül 2001’de ABD’de ne oldu?

Dünyanın seyrini değiştiren 11 Eylül saldırılarının üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen etkileri hala devam ediyor. Peki 11 Eylül sonrasında özellikle Orta Doğu'da neler değişti? 11 Eylül saldırıları kurgu muydu? 11 Eylül saldırılarının arka planında ne var? Saldırı sonrası neler değişti? Gelişmeleri Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

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