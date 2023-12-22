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100'den fazla gemi rota değiştirdi! Rota değişikliği Türkiye'ye avantaj sağlar mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 13:52
Danimarka ve Almanya'nın büyük denizcilik şirketleri, Yemen merkezli Husilerin saldırıları nedeniyle, Kızıldeniz'den geçişlerini durdurma kararı aldı. Kızıldeniz'deki bu rota değişikliği Türkiye'ye avantaj sağlar mı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ali Semin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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