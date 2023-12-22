100'den fazla gemi rota değiştirdi! Rota değişikliği Türkiye'ye avantaj sağlar mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Danimarka ve Almanya'nın büyük denizcilik şirketleri, Yemen merkezli Husilerin saldırıları nedeniyle, Kızıldeniz'den geçişlerini durdurma kararı aldı. Kızıldeniz'deki bu rota değişikliği Türkiye'ye avantaj sağlar mı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ali Semin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN