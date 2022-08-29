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100. yılda zafer buluşması

A Haber
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Giriş: 29.08.2022 12:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan büyük zaferin 100. yılı nedeniyle bugün Kütahya ve Afyonkarahisar'da olacak. Erdoğan her iki kentte toplu açılış törenlerine de katılacak. Programın detaylarını A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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