10 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 10 Ağustos 2014 seçiminin yıl dönümü! Türkiye'de yeni dönem başladı | ANALİZ

10 Ağustos 2014 seçiminin yıl dönümü! Türkiye'de yeni dönem başladı | ANALİZ

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.08.2023 12:23
Takvim yaprakları 10 Ağustos 2014'ü gösterirken Türk siyasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri yaşanıyordu. Cumhurbaşkanını halkın seçmesini onaylayan anayasa değişikliği referandumunun ardından Türkiye sandığa gidiyordu. Türkiye 12. Cumhurbaşkanını seçecekti. Seçim sonuçları açıklandığında Başkan Erdoğan, Türk siyasi tarihinde ilk kez doğrudan halkın oylarıyla ve ilk turda seçilen 12. Cumhurbaşkanı oluyordu. Detaylar A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı o tarihi süreci anlatan analiz haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
10 Ağustos 2014 seçiminin yıl dönümü
10 Ağustos 2014 seçiminin yıl dönümü
MSB’den önemli açıklamalar
MSB'den önemli açıklamalar
AK Parti’de MYK günü
AK Parti'de MYK günü
İşte 3 büyükşehrin çözülmeyen sorunları
İşte 3 büyükşehrin çözülmeyen sorunları
Znafartalar Zaferi’nin 108’inci Yılı
Znafartalar Zaferi'nin 108'inci Yılı
İstanbul’un en riskli DEPREM ilçeleri nereler? En sağlam hangi bölgeler? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de tek tek gösterdi: En tehlikeli yerler...
İstanbul'un en riskli "DEPREM" ilçeleri nereler? En sağlam hangi bölgeler? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de tek tek gösterdi: En tehlikeli yerler...
MİT’ten Suriye’de DEAŞ operasyonu
MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
2024’te rüzgar bizden yana esecek
"2024'te rüzgar bizden yana esecek"
AK Parti 7 Ekim’de büyük kongresini yapacak
AK Parti 7 Ekim’de büyük kongresini yapacak
İmamoğlu baba evinde fırçalandı!
İmamoğlu baba evinde fırçalandı!
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı!
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!
Başkomutan ile Komutan arasında duygu dolu anlar!
Başkomutan ile Komutan arasında duygu dolu anlar!
Daha Fazla Video Göster