10 Ağustos 2023, Perşembe
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10 Ağustos 2014 seçiminin yıl dönümü! Türkiye'de yeni dönem başladı | ANALİZ
Takvim yaprakları 10 Ağustos 2014'ü gösterirken Türk siyasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri yaşanıyordu. Cumhurbaşkanını halkın seçmesini onaylayan anayasa değişikliği referandumunun ardından Türkiye sandığa gidiyordu. Türkiye 12. Cumhurbaşkanını seçecekti. Seçim sonuçları açıklandığında Başkan Erdoğan, Türk siyasi tarihinde ilk kez doğrudan halkın oylarıyla ve ilk turda seçilen 12. Cumhurbaşkanı oluyordu. Detaylar A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı o tarihi süreci anlatan analiz haberimizde...