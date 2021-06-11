Erman Toroğlun'dan dikkat çeken Türkiye-İtalya karşılaştırması

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın devre arasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Maçı izlerken sanki Türkiye 11 kişi, İtalya 13 kişi oynuyor gibi görünüyor." dedi.

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın devre arasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Maçı izlerken sanki Türkiye 11 kişi, İtalya 13 kişi oynuyor gibi görünüyor." dedi.