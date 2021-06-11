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EURO 2020 Türkiye-İtalya karşılaşması ile başladı! Görkemli açılışta dikkat çeken an...
EURO 2020, Türkiye-İtalya karşılaşmasıyla başlarken, turnuva görkemli bir açılış töreniyle başladı. Ünlü İtalyan Tenor Andrea Bocelli canlı konser verirken, havai fişek gösterisi tribünleri coşturdu. Öte yandan Uğurcan Çakır, Giorgio Chiellini'nin kafa vuruşunu parmaklarının ucuyla çıkardı. O anlar maça damgasını vurdu. İşte Türkiye-İtalya karşılaşmasında dikkat çeken fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 11.06.2021 22:36 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 22:47
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