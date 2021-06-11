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EURO 2020 Türkiye-İtalya karşılaşması ile başladı! Görkemli açılışta dikkat çeken an...

EURO 2020, Türkiye-İtalya karşılaşmasıyla başlarken, turnuva görkemli bir açılış töreniyle başladı. Ünlü İtalyan Tenor Andrea Bocelli canlı konser verirken, havai fişek gösterisi tribünleri coşturdu. Öte yandan Uğurcan Çakır, Giorgio Chiellini'nin kafa vuruşunu parmaklarının ucuyla çıkardı. O anlar maça damgasını vurdu. İşte Türkiye-İtalya karşılaşmasında dikkat çeken fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 11.06.2021 22:36 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 22:47
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EURO 2020 Türkiye-İtalya karşılaşması ile başladı! Görkemli açılışta dikkat çeken an...

A Milli Takım'ın İtalya ile karşı karşıya geldiği mücadeleyle birlikte EURO 2020 de başladı.

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EURO 2020 Türkiye-İtalya karşılaşması ile başladı! Görkemli açılışta dikkat çeken an...

Açılış karşılaşması öncesinde tribünleri dolduran 16 bin taraftar, takımlarına destek verdi.

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EURO 2020 Türkiye-İtalya karşılaşması ile başladı! Görkemli açılışta dikkat çeken an...

Açılış seremonisinde İtalyan Polis Bandosu'nun kısa konserinin ardından dünyaca ünlü İtalyan Tenor Andrea Bocelli sahaya çıktı ve verdiği canlı konserle tribünleri coşturdu.

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EURO 2020 Türkiye-İtalya karşılaşması ile başladı! Görkemli açılışta dikkat çeken an...

Andrea Bocelli'nin ardından İrlanda'nın dünyaca ünlü rock grubu U2'nun EURO 2020'nin açılış seremonisi için söylediği şarkı online olarak Roma Olimpiyat Stadı'nda skorboardlara yansıtıldı.

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EURO 2020 Türkiye-İtalya karşılaşması ile başladı! Görkemli açılışta dikkat çeken an...