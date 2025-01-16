16 Ocak 2025, Perşembe
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Zamlı emekli maaşları erişime açıldı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne zaman hesapta olacak? İşte gün gün ödeme takvimi
Milyonlarca emeklinin zamlı maaşları erişime açıldı. Emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yüzde 15,75'lik artış yapıldı. Enflasyondan doğan zam oranı kök aylıklara yansıtıldı. Peki zamlı maaşlar ne zaman hesaplara geçecek? İşte gün gün emekli maaş ödemeleri...