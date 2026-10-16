Dündar Ziya Gültekin'in ani ölümünün ardından troll hesaplar devrede! Nefret kustular

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, trafik kazasının ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gültekin'in vefatının ardından sosyal medyada bazı trol hesaplar tarafından yapılan nefret ve öfke dolu paylaşımlar tepki çekti. A Haber'e konuk olan gazeteci Güngör Yavuzaslan ve siyaset bilimci Elif Şahin, ölüm üzerinden siyaset yapılmasına ve kullanılan sert ifadelere tepki göstererek vicdan çağrısında bulundu. Yavuzaslan ve Şahin, büyük acılar karşısında ortak bir zeminde buluşmanın ve insanlığı kaybetmemenin önemini vurguladı.