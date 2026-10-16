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Ayazağa’da selin yıkıcı bilançosu! Yollar çöktü iş yerleri çamur altında kaldı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ayazağa’da selin yıkıcı bilançosu! Yollar çöktü iş yerleri çamur altında kaldı

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışların ardından Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde selin yol açtığı hasar gün yüzüne çıktı. A Haber muhabiri Kübra Tepecik, bölgede istinat duvarlarının çöktüğünü, yolların ve parkelerin kullanılamaz hale geldiğini, araçların ve iş yerlerinin sel sularından etkilendiğini aktardı. Bodrum ve giriş katlarını çamur basarken, ekiplerin bölgede temizlik ve hasar giderme çalışmaları sürüyor.

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