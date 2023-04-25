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Yüzyılın dönüşümü başlıyor! Başvurular nereye yapılacak? Başvuru ücreti ne olacak?

A Haber
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Giriş: 25.04.2023 15:49
Yüzyılın kentsel dönüşümünde başvurular yarın başlıyor. Peki başvuru ücreti ne kadar olacak? Kimler nereye başvuracak? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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