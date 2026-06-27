Milyonlarca sürücünün gözü aydın! Trafikte o yasaklar kalktı: İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Karayolları Trafik Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte araçlardaki multimedya ekranlardan telefon tutuculara, ses sistemlerinden dikiz aynası aksesuarlarına kadar pek çok konuda yaşanan belirsizlik ve bilgi kirliliği sona erdi. Yasaklayıcı yaklaşım yerine serbestlik alanlarının net şekilde tanımlandığı düzenlemenin detaylarını A Haber muhabiri Abdullah Ünver aktardı.