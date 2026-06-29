Milyoner'de tarihi anlar! 1 milyon TL'lik sorunun kilidini açtı

ATV'nin yıllardır sevilen ve ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmaya katılan görme engelli yarışmacı Özgür Altınok ilk barajı geçmesinin ardından 1 milyon TL değerindeki 12. sorunun kilidini açmayı başardı. Genç yarışmacı 500 bin TL değerindeki soruda büyük bir risk alarak joker hakkı olmamasına rağmen soruyu doğru yanıtlarken, büyük ödülde zor anlar yaşamasıyla Milyoner'den çekilme kararı aldı. Altınok 500 bin TL ödülü kabul ederek yarışmaya veda etti.