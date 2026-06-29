CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:

İstanbul'da NATO Parlamenter Zirvesi

NATO Parlamenter Zirvesi, Dolmabahçe Sarayı'nda başladı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar