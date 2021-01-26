Ürün aynı fiyat farklı! İşte marketler arası fiyat farkı

Bir ürünün fiyatı zaman zaman farklı market, manav ve kasaplarda değişiklik gösterebiliyor. Peki ama bu fiyat farklılığı nasıl oluyor? Detaylar özel dosya haberimizde...

Bir ürünün fiyatı zaman zaman farklı market, manav ve kasaplarda değişiklik gösterebiliyor. Peki ama bu fiyat farklılığı nasıl oluyor? Detaylar özel dosya haberimizde...

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