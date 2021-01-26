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Ürün aynı fiyat farklı! İşte marketler arası fiyat farkı

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Giriş: 26.01.2021 14:05
Güncelleme:26.01.2021 15:00
Bir ürünün fiyatı zaman zaman farklı market, manav ve kasaplarda değişiklik gösterebiliyor. Peki ama bu fiyat farklılığı nasıl oluyor? Detaylar özel dosya haberimizde...

Bir ürünün fiyatı zaman zaman farklı market, manav ve kasaplarda değişiklik gösterebiliyor. Peki ama bu fiyat farklılığı nasıl oluyor? Detaylar özel dosya haberimizde...

Marketlerin gıda vurgunu! Ürün aynı fiyat farklı! İşte marketler arasındaki fiyat farkı MARKETLERİN GIDA VURGUNU! ÜRÜN AYNI FİYAT FARKLI! İŞTE MARKETLER ARASINDAKİ FİYAT FARKI
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