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Yasa çıktı ilave artışlar ödeniyor! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağkur emeklisinin taban maaş hesabı

A Haber
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Giriş: 24.01.2022 09:58
Son dakika ekonomi haberi... Yasa çıktı ek zamlar ödenmeye başladı. SSK ve Bağkur emeklisinin taban maaş nasıl hesaplanacak? Emekli ve memur ne kadar maaş alacak? Yeni maaşlar ne zaman yatacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
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Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
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