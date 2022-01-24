Yasa çıktı ilave artışlar ödeniyor! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağkur emeklisinin taban maaş hesabı

Son dakika ekonomi haberi... Yasa çıktı ek zamlar ödenmeye başladı. SSK ve Bağkur emeklisinin taban maaş nasıl hesaplanacak? Emekli ve memur ne kadar maaş alacak? Yeni maaşlar ne zaman yatacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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