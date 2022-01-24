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Yasa çıktı ilave artışlar ödeniyor! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağkur emeklisinin taban maaş hesabı

Son dakika ekonomi haberi... Yasa çıktı ek zamlar ödenmeye başladı. SSK ve Bağkur emeklisinin taban maaş nasıl hesaplanacak? Emekli ve memur ne kadar maaş alacak? Yeni maaşlar ne zaman yatacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 24.01.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022 09:59
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Yasa çıktı ilave artışlar ödeniyor! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağkur emeklisinin taban maaş hesabı

Ocak ayı ile birlikte hem emeklilerin hem memurların maaşları arttı. İşçilerin de arttı. Kamu işçilerinin zaten toplu sözleşme zamları uygulanmaya başladı. Hem de asgari ücretteki artışla birlikte özel sektörde çalışan işçilerin maaşları da arttı.

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Yasa çıktı ilave artışlar ödeniyor! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağkur emeklisinin taban maaş hesabı

Ama emekli ve memurların maaşları ile ilgili ek ilave zamlar vardı. Memur ve memur emeklileri için 2,5 puanlık bir toplu sözleşmeye katkı diğer emekliler için de 2.500 TL'ye çıkan bir taban maaş söz konusuydu.

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Yasa çıktı ilave artışlar ödeniyor! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağkur emeklisinin taban maaş hesabı

Yasa çıktı bu ilave artışlar yasayla düzenlenmesi gerekiyordu. Resmi Gazete'de yayımlandı. Artık uygulanmaya başlayacak. Bu farklar maaşlara yansıtılacak.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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Yasa çıktı ilave artışlar ödeniyor! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağkur emeklisinin taban maaş hesabı

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN TABAN MAAŞ HESABI

ÖRNEK HESAP 1:

- MAAŞ 2.250 TL

- ZAMLI MAAŞ: 2.250 X %25.47 = 2.823,07 TL

- ÖDENECEK TUTAR: 2.823,07 TL

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Yasa çıktı ilave artışlar ödeniyor! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağkur emeklisinin taban maaş hesabı

ÖRNEK HESAP 2:

- MAAŞ: 1800 TL

- ZAMLI MAAŞ: 1.800 X %25.47 = 2.258,46 TL

- İLAVE ÖDEME: 2.500 - 2.258,46 = 241,54 TL

- ÖDENECEK TUTAR: 2.500 TL