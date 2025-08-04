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Uçaklarda powerbank tehlikesine dikkat! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan uyarı

Uçaklarda powerbank tehlikesine dikkat! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan uyarı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.08.2025 12:17
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının powerbank kaynaklı bir olay nedeniyle İstanbul’a geri dönmesinin ardından açıklama yaptı. Daha önce Güney Kore’de yaşanan, uçuş esnasında powerbank kaynaklı çıkan yangın olayına da atıfta bulunan Bakan Uraloğlu, havayolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını belirtti.
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Uçaklarda powerbank tehlikesine dikkat! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan uyarı
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