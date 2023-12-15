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Türkiye’nin kredi notunun yükselmesi bekleniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 13:31
Türkiye'de piyasaların gözü kulağı bugün yapılacak açıklamada. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye raporunu açıklayacak, Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesi bekleniyor.
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Türkiye’nin kredi notunun yükselmesi bekleniyor
Türkiye’nin kredi notunun yükselmesi bekleniyor
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