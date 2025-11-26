Bakan Bayraktar: “Karadeniz gazı 2028’de 17 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanında ezber bozan bir dönüşüm yaşadığını belirterek, Karadeniz gazının gelecek yıl 8 milyon, 2028’de ise 16-17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacağını açıkladı. Yenilenebilir enerjide 120 bin megavat hedefinin hızla ilerlediğini, Gabar’daki petrol üretiminin yıllık 2 milyar dolarlık katkı sağladığını vurgulayan Bayraktar, Türkiye’nin kaya petrolü, nükleer enerji ve yurt dışı arama projeleriyle enerji bağımsızlığına doğru güçlü adımlar attığını söyledi.

