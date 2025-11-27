27 Kasım 2025, Perşembe

Haberler Ekonomi Videoları Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?

Piyasalar güne nasıl başladı?

Giriş: 27.11.2025 08:45
Küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve büyük merkez bankalarının faiz politikaları altın fiyatlarını yeniden zirveye taşıdı. Ons altın 3.300 doların, gram altın ise 4.000 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Brent petrolde düşüş sürerken, piyasalarda yön arayışı devam ediyor. Uzmanlar yatırımcıları “manipülasyonlara karşı dikkatli olun” diye uyarıyor ve altındaki rekor serisinin küresel gelişmelere bağlı olarak devam edebileceğini belirtiyor. Bu ortamda yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olması öneriliyor.
