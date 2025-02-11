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Türkiye-Malezya İş Forumu! Başkan Erdoğan: Ekonomi programı meyvelerini veriyor

Türkiye-Malezya İş Forumu! Başkan Erdoğan: Ekonomi programı meyvelerini veriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.02.2025 11:43
Asya Turu kapsamında Malezya’da bulunan buradan düzenlenen Türkiye-Malezya İş Forumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. Güçlü şekilde desteklediğimiz ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık. Türkiye Yüzyılı hedefiyle durmadan çalışacağız. Türkiye’ye güvenen pişman olmayacaktır. ” dedi
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Türkiye-Malezya İş Forumu! Başkan Erdoğan: Ekonomi programı meyvelerini veriyor
Ekonomi programı meyvelerini veriyor
"Ekonomi programı meyvelerini veriyor"
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