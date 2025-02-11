11 Şubat 2025, Salı
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Türkiye-Malezya İş Forumu! Başkan Erdoğan: Ekonomi programı meyvelerini veriyor
Asya Turu kapsamında Malezya’da bulunan buradan düzenlenen Türkiye-Malezya İş Forumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. Güçlü şekilde desteklediğimiz ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık. Türkiye Yüzyılı hedefiyle durmadan çalışacağız. Türkiye’ye güvenen pişman olmayacaktır. ” dedi