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Türkiye Ekonomi Modeli Londra'da anlatıldı

A Haber
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Giriş: 09.02.2022 10:15
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iki gün süren Londra temaslarında bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantılarda, enflasyonun geçici olduğu vurgulandı, Türkiye Ekonomi Modeli hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
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Türkiye Ekonomi Modeli...
Türkiye Ekonomi Modeli...
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