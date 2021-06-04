Türkiye denizde engelleri nasıl aştı? İşte Türkiye'nin Mavi Vatan'da keşif yolculuğu

Türkiye enerjisini Karadeniz'de buldu. Kendi gemileriyle, yerli mühendisleriyle denizlerdeki engelleri aştı. Enerji bagımsızlığına giden yolda müjdenin ayak sesleri ilk 6 nisan 2017'de duyuldu. Fatih Karadeniz'i fethetti. Şimdi ise yeni bir keşfin arifesindeyiz. İşte ilk günden bugünlere Türkiye'nin Mavi Vatan'da keşif yolculuğu...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN