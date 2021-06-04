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Türkiye denizde engelleri nasıl aştı? İşte Türkiye'nin Mavi Vatan'da keşif yolculuğu

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Giriş: 04.06.2021 11:29
Güncelleme:04.06.2021 11:41
Türkiye enerjisini Karadeniz'de buldu. Kendi gemileriyle, yerli mühendisleriyle denizlerdeki engelleri aştı. Enerji bagımsızlığına giden yolda müjdenin ayak sesleri ilk 6 nisan 2017'de duyuldu. Fatih Karadeniz'i fethetti. Şimdi ise yeni bir keşfin arifesindeyiz.  İşte ilk günden bugünlere Türkiye'nin Mavi Vatan'da keşif yolculuğu...
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