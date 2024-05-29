29 Mayıs 2024, Çarşamba
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Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar: KKM sistemden azalarak çıkacak
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, A Para ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Alpaslan Çakar, "KKM'nin yavaş yavaş sistemden azalarak çıkacağını görüyoruz. Geçen sene 125 milyar dolardı bugün 68 milyar dolara düştü. Mevduattaki payı yüzde 25'ten 14'e düştü." dedi. Çakar ayrıca TL'nin mevduatta cazip bir enstrüman olma durumunu koruyacağını da sözlerine ekledi.