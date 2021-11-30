30 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Türkiye 3. Çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi: Yıl sonunda yüzde 10’un üzerinde büyüme beklentisi

Türkiye 3. Çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi: Yıl sonunda yüzde 10’un üzerinde büyüme beklentisi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2021 10:16
Güncelleme:30.11.2021 10:37
Son dakika haberlei... Ekonomik kalkınmada büyümeye devam eden Türkiye'nin rakamları açıklandı. Türkiye 3. çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Doğaner, "Beklendiği gibi 7’inin üzerinde bir rakam bekleniyordu. 7,4 oldukça iyi bir rakam. Türkiye’nin dünyadan pozitif ayrıştığını göstermiş oluyor bize." dedi. Erbaş ise "Çift haneli bir büyüme yıl sonu için de çok sürpriz olmaz gibi geliyor. Zaten Kasım’ı bitiriyoruz. Üçüncü çeyrek dünyada da büyümenin de sıkıntılı döneme denk geliyor. Bu senenin en kötü çeyreği aslında 3. çeyrek gibiydi. Ben Kasım ayının da Aralık ayının da fena geçmediğini düşünüyorum. Bence yıl sonunda bir aksilik olmazsa yüzde 10 üzerinde bir büyüme yaşayacağız gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.
Yıl sonu büyüme beklentisi ne? YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ NE?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yıl sonu büyüme beklentisi ne?
Yıl sonu büyüme beklentisi ne?
Türkiye 3. Çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü!
Türkiye 3. Çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü!
Şimdi öde 5 bin lira kazan
Şimdi öde 5 bin lira kazan
Flaş asgari ücret tahmini
Flaş asgari ücret tahmini
Asgari ücrette yüksek zam formülü!
Asgari ücrette yüksek zam formülü!
Dolar üzerinden asıl hedeflenen ne?
Dolar üzerinden asıl hedeflenen ne?
2022 yılında asgari ücret...
2022 yılında asgari ücret...
Manipülasyon mercek altında!
Manipülasyon mercek altında!
300 yıllık gelenek gelir kapısı oldu!
300 yıllık gelenek gelir kapısı oldu!
Asgari ücret ne kadar olacak
Asgari ücret ne kadar olacak
Kritik ziyaret! Ortak anlaşmalar imzalandı
Kritik ziyaret! Ortak anlaşmalar imzalandı
Afyonkarahisar’da 8 bin 300 kişi istihdam ediliyor
Afyonkarahisar'da 8 bin 300 kişi istihdam ediliyor
Daha Fazla Video Göster