Türkiye 3. Çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi: Yıl sonunda yüzde 10’un üzerinde büyüme beklentisi

Son dakika haberlei... Ekonomik kalkınmada büyümeye devam eden Türkiye'nin rakamları açıklandı. Türkiye 3. çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Doğaner, "Beklendiği gibi 7’inin üzerinde bir rakam bekleniyordu. 7,4 oldukça iyi bir rakam. Türkiye’nin dünyadan pozitif ayrıştığını göstermiş oluyor bize." dedi. Erbaş ise "Çift haneli bir büyüme yıl sonu için de çok sürpriz olmaz gibi geliyor. Zaten Kasım’ı bitiriyoruz. Üçüncü çeyrek dünyada da büyümenin de sıkıntılı döneme denk geliyor. Bu senenin en kötü çeyreği aslında 3. çeyrek gibiydi. Ben Kasım ayının da Aralık ayının da fena geçmediğini düşünüyorum. Bence yıl sonunda bir aksilik olmazsa yüzde 10 üzerinde bir büyüme yaşayacağız gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

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