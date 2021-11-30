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Türkiye'nin büyüme rakamları ne anlama geliyor? Yıl sonu büyüme beklentisi ne? Uzman isimler değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 30.11.2021 10:37
Son dakika ekonomi haberi... Ekonomik kalkınmada büyümeye devam eden Türkiye'nin rakamları açıklandı. Türkiye 3. çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü ve dünyadan pozitif ayrıştı. Peki büyüme rakamları ne anlama geliyor? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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Yıl sonu büyüme beklentisi ne?
Yıl sonu büyüme beklentisi ne?
Türkiye 3. Çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü!
Türkiye 3. Çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü!
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