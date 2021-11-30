30 Kasım 2021, Salı
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Türkiye'nin büyüme rakamları ne anlama geliyor? Yıl sonu büyüme beklentisi ne? Uzman isimler değerlendirdi
Son dakika ekonomi haberi... Ekonomik kalkınmada büyümeye devam eden Türkiye'nin rakamları açıklandı. Türkiye 3. çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü ve dünyadan pozitif ayrıştı. Peki büyüme rakamları ne anlama geliyor? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.