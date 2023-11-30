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Türkiye 3. çeyrekte %5,9 büyüdü! Uzman isimler büyüme rakamlarını A Haber’de değerlendirdi: Türkiye dünyadan pozitif ayrıştı

A Haber
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Giriş: 30.11.2023 10:18
Türkiye ekonomisi 3. çeyrek büyüme verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2023 yılının 3. çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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