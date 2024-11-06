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Trump kazandı piyasalar coştu! Uzman isim A Haber’de yorumladı

Trump kazandı piyasalar coştu! Uzman isim A Haber’de yorumladı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 06.11.2024 10:07
Trump seçim zaferi sonrası Euro/dolar paritesinde ciddi bir geri çekilme yaşandı. Bitcoin rekor üstüne rekor kırıyor. Dolar ise hızlı bir yükseliş sergiliyor. Piyasadaki gelişmeleri A Haber canlı yayınına Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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