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TOKİ Sosyal Konut Projesinde KURA TAKVİMİ nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 21.12.2022 09:50
İlk Evim İlk İş yerim projesinde 45 ilde kuralar çekildi. Peki kalan kura takvimi nasıl olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı...
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