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TOGG paylaştı! Yerli otomobilin bataryasında ayrıntılar belli oldu

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Giriş: 26.10.2020 11:36
Güncelleme:26.10.2020 11:41
Son dakika haberine göre Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu ürün gamında kullanacağı batarya paketinde iş ortağı olarak dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis’i seçti. TOGG, yerli otomobilde kullanılacak batarya teknolojisinin ayrıntılarını Twitter hesabından paylaştı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Twitter sayfasından batarya paylaşımında bulundu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TOGG, sunacağı batarya teknolojisi sayesinde kullanıcılarına birçok alanda avantaj sağlayacak."

YERLİ OTOMOBİLDE ÖNEMLİ GELİŞME
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, yerli otomobilin batarya modülü ve paketi Türkiye'de üretilecek.

Açıklamada, Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile anlaşmaya gidildiği ve bu kapsamda batarya modülü ile paketinin Türkiye'de üretecileceği kaydedildi.

TOGG'un Twitter'dan hesabından, "Dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile yaptığımız anlaşmaya göre batarya modülü ve paketini Türkiye'de üreteceğiz" açıklaması yapıldı.

Paylaşımda, "Farasis ile kuracağımız ortak girişim şirketiyle Türkiye'de batarya modülü ve paketinin yanında batarya kimyası ve hücresi konusunda yetkinliklerin gelişmesine de katkı sağlayacağız" denildi.

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Son dakika: Yerli otomobilde önemli gelişme! Dünyanın önde gelen üreticisini seçti SON DAKİKA: YERLİ OTOMOBİLDE ÖNEMLİ GELİŞME! DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜRETİCİSİNİ SEÇTİ
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