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Türkiye'nin yerli otomobili Almanları endişelendirdi! Türkiye'nin Tesla'sı olarak bahsedildi

Alman basını bir kez daha 'nin yerli otomobili 'a övgüler yağdırarak manşetlere taşıdı. 'nın en önemli gazetelerinden olan Handelsblatt'ta yer alan haberde 'dan Türkiye'nin 'sı olarak bahsedildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
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Türkiye'nin yerli otomobili Almanları endişelendirdi! Türkiye'nin Tesla'sı olarak bahsedildi

Alman medyasından, Başkan 'ın, kendisinin önderliğinde kurulan, 'nin gururu 'a övgü geldi. Alman basınının en önemli gazetelerinden Handelsblatt'ta yer alan haberde, yerli otomobil , Türkiye'nin 'sı olarak duyuruldu.

TOGG'un satış fiyatının rekabetçi olması halinde haberde, Alman otomobil pazarı için de cazip hale gelebileceği belirtildi. Ayrıca haberde, ünlü otomobil uzmanı Ferdinand Dudenhöffer'in, Türkiye'nin yerli otomobil için ortaya koyduğu sermayeyi de övdüğü belirtildi.

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PİL ÖZELLİĞİ

Haberde dikkat çeken başka bir detay ise Türkiye'nin otomobilinin tek bir batarya şarjıyla 500 kilometreye kadar yol alacağı... Pilin, 30 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj edilebilir şekilde üretileceği de hatırlatıldı.

TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ SANAYİ POLİTİKASI

Gazete, Türkiye'nin son yıllarda bağımsız sanayi politikası izlediğini vurguladı. Türk şirketlerin savunma sanayii ve sağlık sektörü gibi birçok alanda üretim yaptığını hatırlattı.

KARAKAŞ'IN AÇIKLAMALARINA DA YER VERİLDİ

Haberde, TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, Türkiye'nin gururu yerli otomobili anlattı. Kimsenin Türkiye'den elektrikli otomobil beklemediğini anlatan Karakaş, "Fakat biz beklentilerin üstünde kalmaya kararlıyız. Başından beri küresel boyutta rekabetçi olmak istiyoruz." dedi.

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