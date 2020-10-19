Türkiye'nin yerli otomobili Almanları endişelendirdi! Türkiye'nin Tesla'sı olarak bahsedildi

Alman medyasından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisinin önderliğinde kurulan, Türkiye'nin gururu yerli otomobil TOGG'a övgü geldi. Alman basınının en önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ta yer alan haberde, yerli otomobil TOGG, Türkiye'nin Tesla'sı olarak duyuruldu.

TOGG'un satış fiyatının rekabetçi olması halinde haberde, Alman otomobil pazarı için de cazip hale gelebileceği belirtildi. Ayrıca haberde, ünlü otomobil uzmanı Ferdinand Dudenhöffer'in, Türkiye'nin yerli otomobil için ortaya koyduğu sermayeyi de övdüğü belirtildi.