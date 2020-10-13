Yerli otomobilde önemli gelişme! İlk etapta 10 bin ton üretilecek

Türkiye'nin yerli otomobili ile ilgili son dakika haberi geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin otomobilinin bataryasında kullanılacak lityumu üretecek Eskişehir Kırka'daki Eti Maden Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Pil ve yazılımın kritikt teknolojilerden biri olduğunu ifade eden Dönmez, "Yerli otomobilde de burada üretilen lityumun kullanıldığı bataryaları kullanmış olacağız. Burada cevher üretiyoruz. 12 ton ham maddeyi alıp 3 tonuyla cevher üretiyoruz"

Bakan Dönmez, tesiste yıl sonu itibariyle üretime geçileceğini ve ilk etapta 10 ton üretileceğini kaydederken, önümüzdeki yıldan itibaren ise 500 ton üretim yapılacağını anlattı.

İTHALATI ÖNLEYECEK

Daha önce sıvı ve katı atıkların bertaraf tesislerinde depolandığına dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti: "Son üç yılda bu projeyle sıvı atığın içinde ekonomik olarak değerlendirebileceğimiz maddeler analiz edildi. İçinde az miktarda lityum elementine rastladık. Bunla alakalı çalışmalarda 80 gram sıvı atıktan 60-63 gram saf su çıkıyor. Deka diye adlandırılan ham madde çıkıyor. Lityum karbonat dediğimiz 500 gramdan 0.1 gram lityum elde etmiş olacağız. 500-600 ton lityumu geri kazanma imkanını gördük."

"Ülkemizin bu alandaki önemli açığını Türkiye'de üretir hale gelmiş olacağız. Tesisle ilgili verimlilik çalışmaları ve testler yapılacak. Piyasalar değişiyor ancak tonu 20 bin dolar. Bazı ülkelerde üretiliyor ve dünyada yaygın değil. Zaman zaman tedarik dar boğazı da olabiliyor."

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, üretilecek lityumun ithal edilene kıyasla daha ekonomik olacağını da sözlerine eklerken, yıllık 20 milyon dolar ithalatın bu şekilde önleneceğini ifade etti.





TÜRKİYE'NİN GEREKEN LİTYUMU ÜRETME POTANSİYELİ VAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili'ni kamuoyuna tanıttığı toplantıda tesise ilişkin şu değerlendirmelerde bulunmuştu:"Türkiye'nin Otomobili'nin alameti farikası elektrikli olmasıdır. Lityum, elektrikli otomobillerin bataryalarının hızlı şarj olmasını, ömrünün ve kullanım mesafesinin özellikle de uzamasını sağlar. Eti Maden İşletmemiz, bor kaynaklarından lityum üretilmesi için 2-3 yıldır Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor. Projeyle rafine bor üretimi sırasında ortaya çıkan atıklar geri kazanılarak lityum üretilecek. Pilot üretim tesisinin projesini tamamladık" demişti.

KAYNAK-SABAH