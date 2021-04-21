THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar başlıyor

Son dakika ekonomi haberi... THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından, "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir." açıklamasında bulundu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından, "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir." açıklamasında bulundu.