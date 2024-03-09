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TF6000 motoru ilk kez çalıştırıldı: KIZILELMA ve ANKA-3'e güç verecek

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Giriş: 09.03.2024 17:38
Türkiye’nin ilk askeri turbofan motoru TF6000 ilk kez çalıştırıldı. TEI tarafından geliştirilen motor, KIZILELMA ve ANKA-3 platformlarına güç verecek.
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