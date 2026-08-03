Temmuz ayı enflasyon rakamları için geri sayım sona erdi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak veriler öncesinde gözler saat 10.00'a çevrildi.

Türkiye'nin gözü Temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Temmuz ayına ilişkin enflasyon verileri bugün saat 10.00'da açıklanacak.

PİYASALAR YENİ VERİYİ BEKLİYOR

Açıklanacak enflasyon rakamları, ekonomi gündeminin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Vatandaşlar ve piyasalar, Temmuz ayı enflasyonunun nasıl gerçekleşeceğini takip ediyor.

HAZİRAN ENFLASYONU YÜZDE 0,99 OLMUŞTU

Haziran ayında açıklanan enflasyon verisi yüzde 0,99 olarak gerçekleşmişti. Yeni açıklanacak rakamlarla birlikte yıllık enflasyon oranı da belli olacak.

BEKLENTİLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Temmuz ayı enflasyon beklentileri ve açıklanacak verilerin piyasalara etkisi ekonomi gündeminde öne çıkıyor. A Haber Muhabiri Kübra Bal, enflasyon verilerine ilişkin son gelişmeleri canlı yayında aktardı.