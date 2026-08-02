CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Suikast timinin tek firarisi nasıl gizlendi? İsrail bağlantısı ve "satış" itirafı

15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinin son firari üyesi Burkay Karatepe, 10 yıl süren nefes kesen takibin ardından Afyonkarahisar'da düzenlenen şafak operasyonuyla enselendi. Kılık değiştirerek çöp toplayıcısı kılığına giren, hücre evlerinde saklanan ve yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçmaya hazırlanan hain teröristin yakalanma süreci ile örgütün karanlık planları A Haber ekranlarında deşifre edildi.

Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı
Sonraki haber
Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı
Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar