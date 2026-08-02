Suikast timinin tek firarisi nasıl gizlendi? İsrail bağlantısı ve "satış" itirafı
15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinin son firari üyesi Burkay Karatepe, 10 yıl süren nefes kesen takibin ardından Afyonkarahisar'da düzenlenen şafak operasyonuyla enselendi. Kılık değiştirerek çöp toplayıcısı kılığına giren, hücre evlerinde saklanan ve yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçmaya hazırlanan hain teröristin yakalanma süreci ile örgütün karanlık planları A Haber ekranlarında deşifre edildi.