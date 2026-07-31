Altın almak için doğru zaman mı? Uzmanı A Haber'de yatırımcıları uyardı

Altın fiyatları, güçlü alımların etkisiyle son 5 ayın ilk aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanırken, temmuz ayında petrol fiyatlarında da yüzde 20'lik dikkat çekici bir artış yaşandı. Orta Doğu'daki savaş gerilimi ve merkez bankalarının hamleleri piyasaları hareketlendirirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarında piyasanın nabzını tuttu. Memiş, hem yatırımcılar hem de düğün yapmayı planlayanlar için dikkat çeken rakamlar ve kritik tarihlere işaret etti.