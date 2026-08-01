TPAO, Bulgaristan'da petrol ve doğal gaz arayacak

Bulgaristan hükümetinin oy birliğiyle aldığı kararın ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Khan Tervel Blok 1-26 sahasında yürütülecek petrol ve doğal gaz arama projesine yüzde 33 ortak oldu. A Haber Muhabiri Sevda Dükkancı'nın aktardığı bilgilere göre TPAO, ilk kez bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin münhasır ekonomik bölgesinde bu ölçekte enerji arama faaliyetlerinde yer alacak. Projede İngiliz enerji şirketi Shell yüzde 42, Romanyalı OMV Petrom ise yüzde 25 payla çalışmalarını sürdürecek. Bulgaristan'ın bu adımı atmasında, Türkiye'nin Sakarya Gaz Sahası ile Göktepe-3 sahalarında elde ettiği başarılı doğal gaz keşiflerinin etkili olduğu belirtilirken, yeni ortaklığın Karadeniz'de enerji iş birliğini güçlendirmesi ve bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.