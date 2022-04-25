Temmuz ayında ek zam geliyor! Emeklinin ikramiye tarihi belli oldu

Gözler temmuz ayına çevrildi. Emekliler için zam oranları belli olacak. Emekliler için yatacak ikramiyenin tarihi belli oldu. Peki ikramiyeler hangi gün yatacak? Ek zam nasıl olacak? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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