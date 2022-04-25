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Temmuz ayında ek zam geliyor! Emeklinin ikramiye tarihi belli oldu

A Haber
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Giriş: 25.04.2022 10:05
Gözler temmuz ayına çevrildi. Emekliler için zam oranları belli olacak. Emekliler için yatacak ikramiyenin tarihi belli oldu. Peki ikramiyeler hangi gün yatacak? Ek zam nasıl olacak? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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